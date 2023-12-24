آل ثاني لـ” البلاد”: 2000 إعلامي يغطون كأس أمم آسيا

قال الشيخ حمد بن عبدالعزيز ال ثاني مدير الإعلام في اللجنة المنظمة لكأس آسيا قطر 2023- أثناء جولة وفد اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا AFC قطر 2023، في المملكة العربية السعودية؛ للتعريف بالتحضيرات الجارية لاستضافة البطولة الآسيوية المرتقبة- لـ” البلاد”: إن طلبات إصدار التصاريح الإعلامية تجاوزت ألف طلب، ويتوقع أن يكون هناك أكثر من 2000 إعلامي لتغطية كأس أمم آسيا قطر 2023، وهو رقم كبير وغير مسبوق في البطولات الآسيوية.
وأوضح آل ثاني، أن المقر الرئيس للمركز الإعلامي سيكون في منطقة ميشرب، وهو نفس مكان المركز الإعلامي أثناء كأس العالم 2022، لأنه يستوعب عددًا كبيرًا من الإعلاميين، بالإضافة لوجود مراكز إعلامية مصغرة في الملاعب التي ستقام عليها المباريات.
وأشار آل ثاني إلى أن آلية حضور الإعلاميين للمباريات ستكون نفس آلية مباريات كأس العالم، وذلك من خلال تقديم طلب قبل كل مباراة للحصول على مقعد إعلامي لكل مباراة، وأفاد بأن هناك اتفاقيات بين كل من الاتحاد الآسيوي وموقع هيا لتسهيل العديد من الأمور للإعلاميين، وأن هناك اتفاقية مع بعض الفنادق، شملت خصومات خاصة لحاملي البطاقات الإعلامية أثناء إقامة البطولة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م