نادي الثقبة يكرم الرئيس الشرفي سعد العتيبي

الدمآم-البلاد
قام رئيس نادي الثقبة السابق خالد الصياح بالاحتفاء وتكريم الرئيس الشرفي للنادي، سعد بن صليب العتيبي بحضور عدد من أهالي الثقبة والشخصيات والرياضيين والإعلاميين، ورئيس النادي وليد بن خالد الصياح وأعضاء مجلس الإدارة الجديد وأعضاء مجلس إدارة النادي السابق، عرفانًا ووفاء للدور والدعم المادي والتحفيزي الذي قدمه سعد العتيبي للنادي خلال 14 عاما، وتحققت على ضوء ذلك عدد من الإنجازات في جميع الألعاب الرياضية المختلفة الجماعية والفردية، وكذلك مساهماته في البنية التحتيه والملاعب الرياضية.
بدأ الحفل بكلمة ألقاها الرئيس التنفيذي السابق عبدالله الجارالله رحب فيها بالمحتفى به، والحضور حيث قدم في كلمته الشكر والتقدير والعرفان على دعم العتيبي ووقفاته الصادقة مع النادي.
بعدها قدم رئيس النادي السابق خالد الصياح كلمة رحب فيها بالرئيس الشرفي سعد العتيبي وأشاد بدعمه للنادي خلال 14 عاما قدم فيها الكثير من الدعم المادي والمعنوي والتحفيزي للنادي.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م