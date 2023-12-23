نابولي يجدد عقد أوسيمين ببند جزائي ضخم

جدد نابولي -بطل إيطاليا- عقد مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين اليوم السبت حسب بيان رسمي، ليقطع الطريق على كبار أوروبا الراغبين في ضمّه.

وقال النادي الجنوبي إنه مدد عقد أوسيمين لمدّة عام واحد إضافي، ليمتد تعاقد اللاعب الشاب مع نابولي إلى صيف 2026، ولم تُذكر تفاصيل أخرى عن الصفقة.

أوسيمين فاز للتو بجائزة أفضل لاعب إفريقي 2023 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) متفوقّا على الثنائي، المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح.

وقاد أوسيمين نابولي الموسم الماضي (2022-2023) إلى حصد لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 3 عقود، وجمع بين جائزتي لاعب الموسم وهدّاف المسابقة.

يحتل أوسيمين حاليًا المركز الخامس في ترتيب أغلى لاعبي العالم بقيمة تسويقية بلغت 120 مليون يورو، وثالث أغلى مهاجم بعد إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي.

حسب وسائل إعلام، أدرج نابولي بندًا جزائيًا ضخمًا قي عقد أوسيمين الجديد، من دون الكشف عن قيمته، في حين قدّرته تقارير بين 200 و400 مليون يورو.