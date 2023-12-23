مركز القطيف يتوج ببطولة المملكة لكرة الطائرة للصم

حائل- البلاد
توج مركز القطيف للصم ببطولة المملكة للكرة الطائرة للصم، التي اختتمت أمس الجمعة على صالة نادي الجبلين بمدينة حائل، وشارك فيها 13 ناديًا ومركزًا من أندية ومراكز الصم بالمملكة.
وجاء تتويج مركز القطيف للصم بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي جدة للصم بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل.
وقام رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد القحطاني بتتويج أصحاب المراكز الأولى في البطولة بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بمدينة حائل أحمد روزي والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالله العيسى.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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