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طريقة عمل الأرز المقلي بالجمبري

نيفين عباسaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      23 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

طبق أرز مقلي بالجمبري موجود بكثرة في المطاعم الكورية والصينية
إنه طبق بسيط للغاية سهل التحضير والطهي

المقادير اللازمة
2 كوب أرز مطبوخ
20-25 حبة جمبري صغير منزوع العروق ومقشر
1/4 بصلة
1/2 كوب بازلاء خضراء مطبوخة
2 جذور بصل أخضر
1-2 بيضة مخفوقة
2-3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو زبدة
3-4 ملاعق كبيرة صلصة الصويا
ملعقة صغيرة زيت سمسم
ملح وفلفل

طريقة العمل
يفرم البصل الأخضر والبصل والثوم ويفرم
في مقلاة يقلى البصل والبازلاء في الزبدة أو الزيت وتترك جانباً
يقلى الجمبري بالثوم بالزبدة أو الزيت النباتي
عندما يصبح لونه بني فاتح أضيفي خليط الخضار واطهيه لمدة 1-2 دقيقة
أضيفي الأرز المطبوخ إلى الخليط
في مقلاة أخرى اخفقي 1-2 بيضة وأضيفيها إلى الخليط أيضًا
أضيفي الملح والفلفل
أضيفي صلصة الصويا كمية حسب الرغبة والملح والفلفل الأسود حسب الذوق
تخلط جميع المكونات جيدًا وتترك على نار خفيفة لمدة دقيقة إضافية
تقدم ساخنة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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