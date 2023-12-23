شاهد.. وست هام يهزم مانشستر يونايتد بثنائية بالدوري الإنجليزي

انتصر وست هام يونايتد على ضيفه مانشستر يونايند (2-0) السبت، في إطار مباريات المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

أقيمت المباراة في ملعب (لندن الأولمبي) معقل فريق وست هام أمام حضور جماهيري غفير قارب 65 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم الإنجليزي سيمون هوبر.

وست هام تمكّن من الوصول إلى 30 نقطة في المركز السابع على لائحة الـ(بريميرليغ) في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 28 نقطة بالمركز الثامن.

واستمر مانشستر يونايتد في نتائجه الكارثية، حيث خسر 3 مرّات وتعادل مرّة من آخر 4 مباريات في كل البطولات، ولم يسجّل أي هدف مطلقًا ضد خصومه.

هدفا وست هام ضد (الشياطين الحمر) سجّلهما كل من الجناح الإنجليزي غارود بوين في الدقيقة 72، وصانع الألعاب الغاني محمد قدوس في الدقيقة 78.

شاهد أهداف وست هام ومانشستر يونايتد 2-0