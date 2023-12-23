الرياضة

شاهد.. أرسنال ينتزع تعادلًا صعبًا من ليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد ابو الوفاaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      23 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
أرسنال ينتزع تعادلًا صعبًا من ليفربول في الدوري الإنجليزي

عاد أرسنال من ملعب ليفربول بالتعادل الإيجابي (1-1) أمسية اليوم السبت، ضمن لقاءات الأسبوع 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

 

وحافظ الفريق اللندني بقيادة المدرب الإسباني مايكل أرتيتا على صدارته لجدول الترتيب المسابقة بواقع 40 نقطة، في حين بقى ليفربول وصيفًا بـ39 نقطة.

 

دارت أحداث المباراة أمام أنظار قرابة 50 ألف مشجّع في مدرجات ملعب (أنفيلد) معقل ليفربول في أجواء حماسية، وأدارها الحكم الإنجليزي كريس كافاناج.

 

سجّل أرسنال أولًا عبر المدافع البرازيلي غابريل ماغالهايس في الدقيقة الرابعة من ضربة رأس، وأدرك المصري محمد صلاح التعادل لليفربول في الدقيقة 29.

 

شاهد لقطات مباراة ليفربول وأرسنال 1-1

 

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