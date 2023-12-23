شاهد.. أرسنال ينتزع تعادلًا صعبًا من ليفربول في الدوري الإنجليزي

عاد أرسنال من ملعب ليفربول بالتعادل الإيجابي (1-1) أمسية اليوم السبت، ضمن لقاءات الأسبوع 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

وحافظ الفريق اللندني بقيادة المدرب الإسباني مايكل أرتيتا على صدارته لجدول الترتيب المسابقة بواقع 40 نقطة، في حين بقى ليفربول وصيفًا بـ39 نقطة.

دارت أحداث المباراة أمام أنظار قرابة 50 ألف مشجّع في مدرجات ملعب (أنفيلد) معقل ليفربول في أجواء حماسية، وأدارها الحكم الإنجليزي كريس كافاناج.

سجّل أرسنال أولًا عبر المدافع البرازيلي غابريل ماغالهايس في الدقيقة الرابعة من ضربة رأس، وأدرك المصري محمد صلاح التعادل لليفربول في الدقيقة 29.

شاهد لقطات مباراة ليفربول وأرسنال 1-1

القمة تشتعل مبكراً 🔥 آرسنال يسجل هدف التقدم في شباك ليفربول 🥅#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_ارسنال pic.twitter.com/qfyFWt8kjw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2023

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لليفربول في شباك آرسنال

بطريقته الخاصة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_ارسنال pic.twitter.com/iL9T7PY190 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 23, 2023