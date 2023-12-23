الفتح يتغلب على التعاون بثلاثية

حقق فريق الفتح فوزًا كبيرًا على مضيفه فريق التعاون بثلاثية مقابل هدف وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في بريدة، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين.