الرياضة

الفتح يتغلب على التعاون بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      23 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الفتح فوزًا كبيرًا على مضيفه فريق التعاون بثلاثية مقابل هدف وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في بريدة، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين.

سجل أهداف الفتح سالم النجدي في الدقيقة 30، وسعد الشرفاء في الدقيقتين 35، 54+1. بينما أحرز هدف التعاون ألفارو ميدران في الدقيقة 90+3.

بهذا الفوز، رفع الفتح رصيده للنقطة 28 في المركز السابع ، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 34 في المركز الرابع.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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