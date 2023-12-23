الفتح يتغلب على التعاون بثلاثية

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الفتح فوزًا كبيرًا على مضيفه فريق التعاون بثلاثية مقابل هدف وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في بريدة، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين.
سجل أهداف الفتح سالم النجدي في الدقيقة 30، وسعد الشرفاء في الدقيقتين 35، 54+1. بينما أحرز هدف التعاون ألفارو ميدران في الدقيقة 90+3.
بهذا الفوز، رفع الفتح رصيده للنقطة 28 في المركز السابع ، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 34 في المركز الرابع.
هدددددف!⚽
سالم النجدي يسجل أول الأهداف لـ #الفتح ⚽🔥
التعاون 0 × 1 الفتح#دوري_روشن_السعودي #التعاون_الفتح | #SSC pic.twitter.com/YUmX3N4AdX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023
هدددددف!⚽
سعد الشرفاء يضيف ثاني الأهداف لـ #الفتح ⚽🔥
التعاون 0 × 2 الفتح#دوري_روشن_السعودي #التعاون_الفتح | #SSC pic.twitter.com/XfjIlSH6Z8
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023
هدددددف!⚽
سعد الشرفاء يعزز تقدم #الفتح بالثالث ⚽🔥
التعاون 0 × 3 الفتح#دوري_روشن_السعودي #التعاون_الفتح | #SSC pic.twitter.com/4KUr9bTZpT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023
هدددددف!⚽
الفارو ميدران يسجل أول الأهداف لـ #التعاون ⚽🔥
التعاون 1 × 3 الفتح#دوري_روشن_السعودي #التعاون_الفتح | #SSC pic.twitter.com/3dHtH2xfDf
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 23, 2023