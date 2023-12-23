الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يكشف عن روزنامة عام 2024

توزيع جوائز بطولة السعودية تويوتا وبطاقة “فخر الوطن” لـ 13 متسابقاً

الرياض – هاني البشر

كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن روزنامة بطولة السعودية تويوتا لعام 2024، التي تتضمن بطولات الدرفت وكسر الزمن والأوتوكروس والدراق والرالي وصعود الهضبة، وقد أضيفت الكارتنج إلى المنافسات للمرة الأولى، وذلك خلال الحفل الختامي لبطولة السعودية تويوتا 2023، الذي أقيم يوم السبت في 23 ديسمبر، بفندق إنتركونتيننتال بالرياض، عند الساعة الرابعة بعد الظهر.

وقد جرى الحفل بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، والرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأستاذ سطام الحزامي، والسيد حسن جميل، رئيس مجلس المديرين في شركة عبداللطيف جميل للسيارات.

وأكد سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أنّ بطولة السعودية تويوتا “أثبتت مجدداً أنها البطولة الأضخم والأقوى في قطاع رياضة المحركات في المملكة”، كما توجه إلى أبطال نسخة العام الحالي بالقول: “لقد أبدعتم وأثبتم قدراتكم، ونحن فخورون بكم وبما قدمتموه، فمشاركتكم شرف، وكنتم على قدر المسؤولية، نتمنى أن نراكم على منصات تتويج أكبر البطولات العالمية. خالص تهانينا للفائزين هذا الموسم، وحظ أوفر لمن لم يحالفه التوفيق، ونتطلع إلى رؤيتكم مرة أخرى في موسم بطولة السعودية تويوتا 2024”.

وشكر الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل كل من ساهم في إنجاح وتحقيق هذا الإنجاز الجديد في رياضة المحركات السعودية.

ووُزعت جوائز بطولة السعودية تويوتا 2023 على الثلاثة الأوائل في مسابقات الرالي (السيارات والدراجات النارية والكوادز)، الدراق (السيارات والدراجات النارية)، الأوتوكروس، كسر الزمن، صعود الهضبة، والدرفت. ويبلغ عدد أبطال الفئات المشاركة في مختلف البطولات 33، 20 منهم احتلوا المركزين الثاني والثالث، و10 هم أبطال الموسم في الترتيب العام، بالإضافة إلى 13 مُنحوا بطاقة “فخر الوطن”.

وشهدت النسخة الثالثة لبطولة السعودية تويوتا منافسة قوية، حيث واصل البطل يزيد الراجحي هيمنته على فئة السيارات ببطولة الرالي، مُحققاً المركز الأول، يليه صالح السيف في المركز الثاني، ودانية عقيل في المركز الثالث. أما فئة الدراجات النارية، فقد حسمها إيهاب الحكيم في المركز الأول، ومشعل الغنيم في المركز الثاني، وعبدالحليم المغيرة في المركز الثالث. وبفئة الكوادز، تمكن هيثم التويجري من انتزاع صدارة الترتيب العام، وهاني النومسي في المركز الثاني، وعبدالعزيز العطوي في المركز الثالث.

وفي بطولة الدراق للسيارات، أحرز مسلم القلاف المركز الأول، وسعيد الجاسم المركز الثاني، وعبدالله الشامسي المركز الثالث. وبفئة الدراجات النارية، حقق أحمد النخيلان المركز الأول، ومشاري التركي المركز الثاني، ومثنى أبو ذياب المركز الثالث.

إلى ذلك، كانت المنافسة لافتة في بطولة الأوتوكروس، حيث انتهت باحتلال فادي يوسف حمادة المركز الأول، وعبدالعزيز الرميح المركز الثاني، وسعيد زكي الموري المركز الثالث. وفي بطولة كسر الزمن، حقق أحمد خالد بن خنين المركز الأول، وفادي يوسف حمادة المركز الثاني، وسليمان الصهيل المركز الثالث. في حين، تصدر تركي زيد الزير الترتيب العام في بطولة الدرفت، واحتل نيكولاس سليمان المركز الثاني، وبدر عبدالملك الشريهي المركز الثالث.

أما ببطولة صعود الهضبة، فواصل جان لحود تفوقه فيها مُحققاً المركز الأول، يليه فادي يوسف حمادة في المركز الثاني، وربيع مؤيد الأعور في المركز الثالث.

كما منح الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بطاقة “فخر الوطن” لأبرز المتسابقين السعوديين الذين شاركوا في البطولات العالمية والدولية، وهم: ممدوح خياط، عبدالله باخشب، أحمد الشقاوي، ياسر بن سعيدان، دانية عقيل، يزيد الراجحي، هيثم التويجري، عبدالمجيد الخليفي، خالد الفريحي، إبراهيم المهنا، محمد المالكي، أحمد الصبان، وحمد الحربي.

وتم خلال الحفل الختامي عرض ملخص الإنجازات في رياضة المحركات السعودية لعام 2023، وشرح رؤية ومهام وتطلعات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية للعام المقبل.