افتتاح بطولة كمال الأجسام الشاطئية بجدة

جدة – ياسر خليل

افتتحت بطولة كمال الأجسام الشاطئية، التي يستضيفها شاطئ مانجروف بمدينة جدة تحت إشراف وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكمال الأجسام والاتحاد الدولي لكمال الأجسام، وحضور عدد من الشخصيات الرياضية الاعتبارية والمسؤولين ورجال وسيدات الأعمال والإعلاميين ومشاهير السوشيال ميديا

، وفي مقدمتهم نائب رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام عبداللطيف القاسمي نيابة عن رئيس الاتحاد عادل فهيم وحضور رئيس الإتحاد السعودي لكمال الأجسام فارس الدخيل ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام قاسم اليحيى ومدير فرع وزارة الرياضة بمحافظة جدة عبدالعزيز بن عبود.

هذا وسوف تكون في البطولة ( كروت احتراف ) لأبطال الفئات التي شاركت كما سيشارك (200) لاعب من لاعبي كمال الأجسام من داخل السعودية وخارجها.

وسوف يتاح للجماهير الرياضية الحضور يوميا، سيما وأنه سوف تكون هناك العديد من الفعاليات والأنشطة الهامة المصاحبة للبطولة المليئة بالمتعة والإثارة الرياضية..( حصص تدريبية رياضية مع مدربين مختصين، وعروض رياضية وعروض ترفيهية والعديد من الفقرات المنوعة الشيقة لجميع الفئات والأعمار والألعاب التشاركية، كما ستشهد البطولة أجواء موسيقية مصاحبة للحدث، وأيضا” إقامة معرض للفن التشكيلي من خلال مشاركة عدد من الفنانات التشكيليات بالرسم الحي بجانب منصة الاستعراض

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هذا وسوف يشارك في البطولة العديد من اللاعبين الهواة والمتقدمين في منافسات فئات الفيزيك والكلاسيك فيزيك والبدي ستايل

وأوضح أحمد السعدي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كمال الأجسام الشاطئية أنه «يسعدنا إقامة بطولة كمال الأجسام الشاطئية المفتوحة بمدينة جدة متطلعين لرؤية أهم اللاعبين السعوديين والمقيمين والزائرين من داخل وخارج المملكة للمشاركة في المنافسات القوية، التي تحظى باهتمام ومتابعة تنظيمية مكثفة.