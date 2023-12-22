مانشستر سيتي يتوج بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه

محمود العوضي- جدة

توج فريق مانشستر سيتي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على فريق فلومينينسي (4-0) خلال المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة في جدة.



وأصبح المان سيتي أول فريق إنجليزي يتوج بطلًا للبريميرليج، ودوري الأبطال، وكأس الاتحاد، والسوبر الأوروبي، ومونديال الأندية.



كما تساوى السيتي مع برشلونة في تحقيق أكبر فوز في تاريخ المباراة النهائية للمونديال، الذي حققه الفريق الكتالوني عام 2011 على حساب فريق سانتوس البرازيلي بنفس النتيجة.

وأفادت شبكة “أوبت ا” بأن المان سيتي بات رابع فريق إنجليزي بتوج بطلًا لكأس العالم للأندية، رفقة مانشستر يونايتد، ليفربول، وتشيلسي.

وأصبحت إنجلترا بذلك أكثر بلد تملك أبطالًا مختلفين في تاريخ المونديال.

يذكر أن المان سيتي توج بالخماسية عبر فوزه بألقاب الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد، ودوري الأبطال، والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية. وقد حصل الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما حصد نادي الاتحاد جائزة اللعب النظيف بالبطولة، فيما نال فريق الأهلي المصري الميداليات البروزنزية والمركز الثالث.