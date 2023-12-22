الرياضة في الحفل الختامي للموسم غدًا.. اتحاد السيارات والدراجات النارية يكرّم أبطال بطولة السعودية تويوتا 2023

الرياض – هاني البشر

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن تنظيم حفل غد السبت لتكريم أبطال بطولة السعودية تويوتا 2023، في فندق إنتركونتيننتال بالرياض، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، والأستاذ سطام الحزامي الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والسيد حسن جميل نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبداللطيف جميل للسيارات، الشريك الرسمي للبطولة، والسيد طلال حايك رئيس المؤسسات العمومية في بنك الاسثمار السعودي، الشريك الاستراتيجي للبطولة. وتُمنح جوائز بطولة السعودية تويوتا 2023 لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية في فئات السيارات والدراجات النارية والكوادز، وبطولة السعودية تويوتا للدراق لفئتي السيارات والدراجات النارية، إلى جانب بطولات السعودية تويوتا للأوتوكروس، وكسر الزمن، والدرفت وصعود الهضبة. كما سيكرم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية خلال الحفل أبرز المتسابقين السعوديين الذين ارتقوا إلى منصات التتويج في البطولات العالمية، كما سيشهد الحفل عرض ملخص لأبرز إنجازات رياضة المحركات السعودية في العام 2023، وشرح رؤية وتطلعات الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية للعام المقبل، والكشف عن روزنامة البطولة لعام 2024. وتحظى بطولة السعودية تويوتا بمكانة ريادية كأكبر بطولة لرياضة المحركات في المملكة العربية السعودية، وأكثرها تنافسية، وتجتذب أبرز السائقين من المملكة ومن المنطقة، وينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع الشريك الرسمي شركة عبداللطيف جميل للسيارات والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار وبالتعاون مع وزارة الرياضة وإمارات المناطق والمحافظات التي تستضيف منافساتها على مدار العام. وكانت النسخة الثالثة لبطولة السعودية تويوتا 2023 قد شهدت منافسات قوية في جميع مسابقاتها، وانطلقت في شهر فبراير الماضي في حائل، وتواصلت منافساتها على مدار العام وتنقلت بين الرياض وتبوك ونيوم والباحة والطائف والأحساء والقصيم واختتمت في جدة في شهر ديسمبر الماضي.