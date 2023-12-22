شاهد.. ريال مدريد يستعيد صدارة الليغا بفوز صعب ضد ألافيس

استعاد ريال مدريد -البطل في 36 مناسبة- صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم من جيرونا، بفوزه سهرة الخميس (1-0) خارج قواعده على ديبورتيفو ألافيس.

أقيمت المباراة في أرضية ملعب ألافيس (إستاديو دي مينديزيروزا) في إقليم الباسك وسط نحو 20 ألف مشجّع، وبصافرة الحكم إيسيدرو دياز إيسكوديروس.

لعب (لوس بلانكوس) المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 حينما أشهر الحكم دياز البطاقة الحمراء في وجه القائد ناتشو فيرنانديز نتيجة لعبة خشنة.

رغم النقص العددي، تمكّن ريال مدريد من حصد النقاط الثلاث بفضل رأسية قانلة من متوسط الميدان الإسباني المخضرم لوكاس فاسكيز في الدقيقة 92.

رفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة، وهو نفس رصيد جيرونا الذي تعادل 1-1 الخميس مع ريال بتيس، غير أن الملكي يتصدّر بفارق الأهداف.

بهذه النتيجة، يضمن رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، إنهاء العام الحالي 2023 في صدارة مسابقة (لا ليغا)، قبل استئنافها يوم 3 يناير المقبل.

شاهد ملخص مباراة ريال مدريد وألافيس 1-0