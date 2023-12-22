الرياضة تتويج أبطال المملكة لبراعم الريشة الطائرة

الدمام- البلاد

توج عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، منال عسيري وعبدالكريم الربيعة الفائزين في بطولة المملكة لفئة براعم المستقبل للرجال والسيدات. فعلى مستوى منافسات الرجال، حقق المركز الأول والميدالية الذهبية لاعب نادي القارة محمد المعيبيد ونال المركز الثاني والميدالية الفضية لاعب نادي القارة محمد العلي، والمركز الثالث والميدالية البرونزية لاعب نادي الأغر يوسف فلمبان. وفي منافسات السيدات، حققت المركز الأول والميدالية الذهبية لاعبة نادي الفيصلي منتهى العصيمي، وحصدت المركز الثاني والميدالية الفضية لاعبة نادي عكاظ لورين المؤذن، والمركز الثالث والميدالية البرونزية لاعبة نادي الفيصلي مي المطيري. جاء ذلك في ختام البطولة، التي استضافتها الصالات الخضراء بالدمام بمشاركة 120 لاعباً، 29 نادياً.