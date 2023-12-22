الرياضة

النصر يعبر الاتفاق بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      22 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالله الفهيدي- مشاري البجيدي

حقق فريق نادي النصر فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه فريق الاتفاق بثلاثية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

سجل أهداف النصر” يكس تيليس في الدقيقة (43) ومارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة (59) وكريستيانو رونالدو في الدقيقة (73)، فيما قلص محمد الكويكبي الفارق للاتفاق في الدقيقة (85).

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 24 نقطة في المركز الثامن.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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