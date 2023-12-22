النصر يعبر الاتفاق بثلاثية

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي- مشاري البجيدي
حقق فريق نادي النصر فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه فريق الاتفاق بثلاثية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة 18 من دوري روشن السعودي.
سجل أهداف النصر” يكس تيليس في الدقيقة (43) ومارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة (59) وكريستيانو رونالدو في الدقيقة (73)، فيما قلص محمد الكويكبي الفارق للاتفاق في الدقيقة (85).
بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 24 نقطة في المركز الثامن.
هدددددف!⚽
قذيفة تيلس تعلن الهدف الأول للنصر🚀⚽️🔥#دوري_روشن_السعودي#النصر_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/Ck7XemgIyi
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
هدددددف!⚽
بروزوفيتش يضيف الهدف الثاني للنصر🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#النصر_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/MNbV3QAv1o
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
هدددددف!⚽
رونالدو يسجل الهدف الثالث من علامة الجزاء🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#النصر_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/11Saqb0ZXS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
هدددددف!⚽
الكويكبي يقلص الفارق لـ الاتفاق🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#النصر_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/XptFFv3gXP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023