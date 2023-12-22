الرياضة

الأهلي يتغلب على الحزم برباعية

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      22 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

فاز فريق الأهلي برباعية نظيفة على نظيره الحزم، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن.

تقدم الأهلي بهدف سجله لاعبه رياض محرز في الدقيقة 45+1، ثم أضاف فيجا الهدف الثاني في الدقيقة 58، بعدها عزز فراس البريكان التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 81، ثم سجل ديميرال الهدف الرابع في الدقيقة 90+1.
لهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 37 في المركز الثالث ، فيما توقف رصيد الحزم عند 12 نقطة في المركز الأخير.

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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