الأهلي يتغلب على الحزم برباعية

محمود العوضي- جدة
فاز فريق الأهلي برباعية نظيفة على نظيره الحزم، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن.
تقدم الأهلي بهدف سجله لاعبه رياض محرز في الدقيقة 45+1، ثم أضاف فيجا الهدف الثاني في الدقيقة 58، بعدها عزز فراس البريكان التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 81، ثم سجل ديميرال الهدف الرابع في الدقيقة 90+1.
لهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 37 في المركز الثالث ، فيما توقف رصيد الحزم عند 12 نقطة في المركز الأخير.
هدددددف!⚽
رياض محرز يسجل الهدف الأول لـ #الأهلي⚽🔥
الحزم 0 × 1 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #الحزم_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/LN78BrRweU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
هدددددف!⚽
غابري فيغا يضيف الهدف الثاني لـ #الأهلي⚽🔥
الحزم 0 × 2 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #الحزم_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/LKzDI9MRYw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
هدددددف!⚽
فراس البريكان يعزز تقدم #الأهلي بالثالث ⚽🔥
الحزم 0 × 3 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #الحزم_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/jTpEIwXzvn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
هدددددف!⚽
ميريح ديميرال يضيف الهدف الرابع لـ #الأهلي ⚽🔥
الحزم 0 × 4 الأهلي#دوري_روشن_السعودي #الحزم_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/CXRgSUU3gX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023