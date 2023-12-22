الرياضة

الأهلي المصري يتغلب على أوراوا الياباني ويتوج بالبرونزية الرابعة في تاريخه بمونديال الأندية

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      22 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

 

محمود العوضي- جدة

توج فريق النادي الأهلي المصري بالميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

افتتح ياسر إبراهيم التسجيل للأهلي بالدقيقة 19، وسجل بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 25، فيما قلص كانتي الفارق لناديه أوراوا الياباني بهدف في الدقيقة 43، ثم سجل أوراوا الياباني هدف التعادل الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، بعدها أحرز علي معلول هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 60، قبل أن يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 75، ثم اختتم علي معلول أهداف اللقاء بتسجيله الهدف الرابع في شباك أوراوا في الدقيقة 99.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *