الأهلي المصري يتغلب على أوراوا الياباني ويتوج بالبرونزية الرابعة في تاريخه بمونديال الأندية

محمود العوضي- جدة
توج فريق النادي الأهلي المصري بالميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على فريق أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.
افتتح ياسر إبراهيم التسجيل للأهلي بالدقيقة 19، وسجل بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 25، فيما قلص كانتي الفارق لناديه أوراوا الياباني بهدف في الدقيقة 43، ثم سجل أوراوا الياباني هدف التعادل الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء، بعدها أحرز علي معلول هدف الأهلي الثالث في الدقيقة 60، قبل أن يهدر ركلة جزاء في الدقيقة 75، ثم اختتم علي معلول أهداف اللقاء بتسجيله الهدف الرابع في شباك أوراوا في الدقيقة 99.
ياسر إبراهيم يفتتح التسجيل للأهلي ⚽🔥
الأهلي المصري 1 × 0 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/kucvETlgJk
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
بيرسي تاو يضيف ثاني الأهداف للأهلي ⚽🇸 🔥
الأهلي المصري 2 × 0 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NCMLI4UBEG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
كانتي يقلص الفارق لـ أوراوا ⚽🔥
الأهلي المصري 2 × 1 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/QqiSxeVefZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
من علامة الجزاء.. شولز يعود بـ أوراوا للتعادل ⚽🔥
الأهلي المصري 2 × 2 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/WnsUuwb9RV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
علي معلول يسجل الهدف الثالث ويضع الأهلي في المقدمة مجدداً ⚽🔥
الأهلي المصري 3 × 2 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/1YoTYIkEaH
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023
معلول خلصها.. الأهلي يسجل الرابع في شباك أوراوا ⚽🔥
الأهلي المصري 4 × 2 أوراوا الياباني#الأهلي_أوراوا#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/zQpzH6ckrK
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023