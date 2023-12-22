الرياضة

الأخدود يقتنص فوزًا ثمينًا أمام الشباب

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      22 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

فاز فريق الأخدود على ضيفه الشباب بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم “الجمعة” على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الـ18 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم أصحاب الأرض مبكراً بهدف سريع جاء في الدقيقة الثالثة من عُمر المباراة عن طريق سافيور جودوين مستغلاً تمريرة فلورين تناسي.

وشهدت المباراة حالتي طرد بالبطاقة الحمراء كانتا من نصيب لاعب الشباب نواف العقيدي في الدقيقة 54، ولاعب الأخدود أندريه بوركا في الدقيقة 70.

بهذه النتيجة، رفع الأخدود رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الشباب عند 18 نقطة بالمركز الـ13.

 

 

 

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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