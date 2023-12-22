الأخدود يقتنص فوزًا ثمينًا أمام الشباب

محمود العوضي- جدة
فاز فريق الأخدود على ضيفه الشباب بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم “الجمعة” على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الـ18 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
تقدم أصحاب الأرض مبكراً بهدف سريع جاء في الدقيقة الثالثة من عُمر المباراة عن طريق سافيور جودوين مستغلاً تمريرة فلورين تناسي.
وشهدت المباراة حالتي طرد بالبطاقة الحمراء كانتا من نصيب لاعب الشباب نواف العقيدي في الدقيقة 54، ولاعب الأخدود أندريه بوركا في الدقيقة 70.
بهذه النتيجة، رفع الأخدود رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الشباب عند 18 نقطة بالمركز الـ13.
هدددددف!⚽
غودوين يفتتح التسجيل مبكراً للأخدود ⚽🔥
الأخدود 1 × 0 الشباب
#دوري_روشن_السعودي #الأخدود_الشباب | #SSC pic.twitter.com/y1JwNAXTxd
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023