الرياضة

“28 ميدالية” حصيلة الأولمبياد الخاص بـ”الآسيوية”

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      21 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص 28 ميدالية “20 ذهبية و8 فضيات”، خلال مشاركته في البطولة الآسيوية الكلاسيكية للقوة البدنية التي استضافتها مدينة جوهور بارو الماليزية، خلال الفترة من 15 حتى 18 ديسمبر الجاري.

وجاءت الذهبيات عن طريق حسن الحضريتي ” 4 ذهبيات”، وراكان العتيبي “4 ذهبيات، وناصر الدوسري “4 ذهبيات”، وأحمد مجلي “4 ذهبيات”، أزهار آل سنان “4 ذهبيات.

فيما جاءت الفضيات عن طريق ياسر الشتوي، وعايدة عزيز بواقع 4 ميداليات لكل منهما، وذلك في منافسات ( السكوات / رفعة القرفصاء )، ( الديدلفت/ الرفعة المميتة )، و( البنش بريس/ الرفعة الصدرية).

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *