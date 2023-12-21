15 يوماً على انطلاق رالي داكار السعودية 2024

الرياض – هاني البشر
دخلت النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024 مرحلة الاستعدادات النهائية حيث ينطلق أكبر التحديات في عالم رياضة المحركات والرالي الأعرق على وجه الأرض، بعد 15 يوماً، وتستضيفه المملكة بالكامل للعام الخامس على التوالي خلال الفترة من 5 وحتى 19 يناير المقبل.
وشهدت الفترة الماضية استعدادات مكثفة لضمان استمرار وتيرة الأعمال التحضيرية بأعلى المستويات، وإتمام كافة المهام اللوجستية لتقديم نسخة نموذجية جديدة من الرالي العريق، وتأكيد قدرات وإمكانات المملكة التنظيمية في استضافة أكبر الفعاليات العالمية، ويجري العمل على قدم وساق لوضع اللمسات الأخيرة على المسار وتجهيزه بالتقنيات اللازمة لقياس الوقت وتفقد نقاط المرور والمراقبة وبناء معسكر الإقامة المؤقت “البيفواك” في المراحل الأولى والتي تستضيفها العلا والحناكية والدوادمي.
وتستقطب النسخة 46 من الرالي الأقوى في العالم 778 مشاركاً يمثلون 72 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتعد فرنسا من أكثر الدول التي سيمثلها مشاركون في الرالي بـ 163 مشارك، يليها إسبانيا بـ 119 مشارك، ثم إيطاليا بـ 72 مشاركا، وذلك في جميع فئات الرالي، ويتنافس في السباق للمرة الأولى 135 مشارك، إلى جانب 129 أسطورة و31 مشارك في فئة تحدي موتول الأصلي، كما يشارك في السباق 46 إمرأة منهن 34 في فئة داكار.
ويترقب الجمهور منافسات ضارية في مختلف الفئات، في الوقت الذي تواصل فيه جميع الفرق والمشاركين استعداداتهم لإشعال نار المنافسة والاستعداد لخوض مغامرة حماسية في قلب صحراء السعودية وتحدي خبايا تضاريسها وكثبانها الرملية.
ويتألف الرالي هذا العام من 12 مرحلة وواحدة تمهيدية، يخوض خلالها السائقون والمركبات على حد سواء، تحدياً لقدرتهم على تحمل أقسى التجارب في عالم رياضة المحركات، حيث يدفع السباق المشاركين به إلى أقصى حدودهم البدنية والذهنية بينما ينطلقوا بمركباتهم في تحدي صحراء المملكة بمختلف تضاريسها لمسافة إجمالية تتخطى 7891 كم، منها 4827 كم من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، وذلك مروراً بأروع المناظر الطبيعية الخلابة والمناطق الأثرية في المملكة.