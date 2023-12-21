وزير الدفاع ونظيره الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون العسكري والدفاعي

باريس- واس

استقبل معالي وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية سيباستيان ليكورنو، بمقر المتحف الوطني العسكري الفرنسي (ليزانفاليد) في العاصمة الفرنسية باريس، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية فرنسا بناءً على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله.

وفور وصول سمو وزير الدفاع، أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية بساحة التشريفات، استُعرض فيها حرس الشرف، وعُزف السلام الوطني للبلدين، ثم التقطت الصورة التذكارية مع سموه.



بعد ذلك، عقد سمو وزير الدفاع ومعالي وزير القوات المسلحة الفرنسية جلسة مباحثات رسمية؛ جرى خلالها استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره، ورؤية البلدين المشتركة لأمن المنطقة واستقرارها.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعقب جلسة المباحثات، شهد سمو وزير الدفاع ومعالي وزير القوات المسلحة الفرنسية توقيع مشروع خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، ووزارة القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية.



وفي ختام الزيارة، دون سموه كلمة في الكتاب الذهبي لمكتب معالي وزير القوات المسلحة الفرنسية.

حضر جلسة المباحثات معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الدكتور فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في باريس وبيرن العميد الركن إبراهيم بن ناصر المطوع.



كما حضرها من الجانب الفرنسي معالي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفرنسية الفريق الأول تييري بوركار، والمفوض العام للتسليح إيمانويل كيفا، ومدير المكتب العسكري لمعالي وزير القوات المسلحة الفرنسية الفريق فانسون جيرو، والمستشار الدبلوماسي لمعالي الوزير فانسون براكوني، والمستشار الصناعي لمعالي الوزير كليماو لو جوليك.