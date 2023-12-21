هنأ الخزيم بمنصبه الجديد.. أمير الشرقية يرعى إطلاق براءة اختراع رائدة للطاقة

الدمام – واس

رعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه أمس، إطلاق إحدى براءات الاختراع الخاصة بمجموعة سجى للطاقة، وهي مجموعة شركات متخصصة في مجال التصنيع والخدمات المتعلقة بحفر وإنتاج آبار النفط والغاز بالمملكة، حيث تعد هذه التقنية الأولى في العالم، وتصنع في المنطقة الشرقية.

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بجهود القيادة الحكيمة – أيدها الله- بالاهتمام برفع كفاءة العمل وتعزيز أهمية حاجة الصناعات الوطنية وتوطين التقنية والموارد البشرية.

وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن الشركة، وما تقوم به في تعزيز الصناعات والاستعانة بالخبراء الأجانب مع استقطاب الكفاءات المحلية المؤهلة؛ ليسهموا في تعزيز الأمن الإستراتيجي التقني في الخدمات النفطية والغاز بالمملكة. من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة سجى للطاقة المهندس سعد بن عبدالعزيز القنبر، أن الشركة استطاعت من خلال الاستثمار في مراكز الأبحاث والاستعانة بأفضل الخبراء العالميين، من توطين هذه التقنيات ونقلها وتطويرها بشكل كامل، وبأيد وكوادر سعودية مؤهلة ومدربة، منوهاً بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية للشركات الوطنية في المنطقة، وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- لقطاع الصناعة؛ تماشياً مع رؤية ومستهدفات المملكة 2030م.

من جهة ثانية، استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه أمس، المشرف العام على فرع وزارة الطاقة والمراكز التابعة لها بالمنطقة الشرقية سعد بن عبدالرزاق الخزيم.

وهنّأ سموه، الخزيم بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق في مهام عمله. بدوره، أعرب الخزيم عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته لأعمال ومشاريع وزارة الطاقة في المنطقة.