الرياضة نجوم الملاكمة العالمية متحمسون لـ”نزال الحاسم” في الرياض

الرياض- البلاد تشهد الرياض يوم السبت المقبل، نزال “اليوم الحاسم” لأشهر أبطال الملاكمة العالميين ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، في منطقة Kingdom Arena.

وتشهد نزالات “اليوم الحاسم” في موسم الرياض، مواجهات ثنائية بين عدد من أبطال الملاكمة المحترفين، وهم: البريطاني أنتوني جوشوا، والسويدي أوتو والين، والنيوزيلندي جوزيف باركر، والأمريكي ديونتاي وايلدر. إضافة إلى الكرواتي فيليب هرجوفيتش، والأسترالي مارك دي موري، والملاكم الروسي دميتري بيفول، والبريطاني ليندون آرثر، والأسترالي جاي أوبيتايا، إلى جانب البريطاني إيليس زورو، والداغستاني أرسلانبيك محمودوف، وجيت كاباي، والبريطاني دانييل دوبوا، والأمريكي جاريل ميلر، والكوبي فرانك سانشيز، والنيوزيلندي جونيور فا. وأعرب الملاكم البريطاني “أنتوني جوشوا” خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء الثلاثاء، قبل النزال المرتقب عن سعادته بالمشاركة في النزال الحاسم لأشهر أبطال الملاكمة العالميين ضمن فعاليات موسم الرياض 2023. وقال: “أنا متعطتش جداً وفي قمة تركيزي، وأتدرب بشكل قاسي جدًا، ما زلت أتدرب إلى الآن والكثير من التدريب، وعلى الرغم من أنني سعيد بالمشاركة، إلا أنني أبقي ذهني على عملي، ويجب أن أحافظ على تركيزي الآن”. ومن جانبه، أوضح الملاكم الإسترالي “مارك دي موري” “أنه يحب التواجد هنا بالرياض في نزال اليوم الحاسم بمجرد أن يدق الجرس، تنتهي العطلة ويبدأ العمل”. وأضاف: “لا أعرف إذا كنت سأفوز.. الرجل جيد حقاً، كل ما أعرفه هو أنني استعددت جيدًا، واستعددت بقوة، وتدربت بقوة، ولدي قوة ضاربة، سأقف مباشرة أمام هيركوفيتش، وأتطلع إلى كسر فكه، وكسر ضلوعه، بكل ما أستطيع”. وأشار الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر، إلى أن التجهيز للنزال الحاسم، يشبه الوصفه، وعليه يجب أن يكون جاهز لهذا القتال لأنه يتطلب الكثير من الوقت و الإخلاص والتركيز. وتابع: “أيضًا نحن وضعنا الكثير من الجولات لهذه الفترة الزمنية القصيرة التي حصلنا فيها على إشعار بالمجيء إلى هنا لقتال جوزيف باركر، لذلك أظن بأن الناس سوف يكونون منبهرين كثيرًا في ليلة السبت مع هذا القدر من الوقت”.