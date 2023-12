نجم تشيلسي يعاني من إصابة “مزمنة” وخطيرة!

أوضحت وسائل إعلام أن متوسط ميدان فريق تشيلسي، الدولي الأرجنتيني إنزو فيرنانديز (22 عامًا) يعاني من إصابة مزمنة قد تؤثّر على مسيرته الاحترافية.

فيرنانديز خرج بعد 32 دقيقة من مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد الثلاثاء الماضي في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، متأثرًا بإصابة في الفخذ.

انتهت المباراة بفوز تشيلسي بركلات الترجيح (4-2) بعد أن تعادل الفريقان بهدف لمثله بالوقت الاصلي، حيث ضرب الزرق موعدًا مع ميدلسبره في نصف النهائي.

وزعمت منصّة (Tyc) الأرجنتينية من مصادرها، أن فيرنانديز يعاني من إصابة مزمنة على مستوى الفخذ تسمى بوبالجيا (pubalgia) قد تستمر معه لفترة طويلة.

وبحسب المصدر، تحتاج هذه النوعية من الإصابات إلى الراحة بين الحين والآخر، وعدم إجهاد عضلة الفخذ بممارسات مرهقة أو سلسلة مباريات متتالية.

Enzo Fernandez appeared to be emotional after Chelsea's win against Newcastle United in the Carabao Cup.

He was forced off in the first half after just 31 minutes. pic.twitter.com/NfSPvS7KLB

— ESPN FC (@ESPNFC) December 19, 2023