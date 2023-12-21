“موهبة” تختتم المعارض المركزية لـ “إبداع 2024”

البلاد – الرياض

أكمل 390 طالبًا وطالبة من الموهوبين والموهوبات تقديم ومناقشة مشاريعهم العلمية في مرحلة المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع “إبداع 2024″، التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، في كل من الرياض، والدمام، وجدة، خلال الفترة من 8 إلى 19 ديسمبر الجاري.

وحددت “موهبة” تاريخ 26 ديسمبر الجاري، موعدًا لإعلان أسماء المتأهلين من هذه المرحلة، البالغ عددهم 160 موهوبًا وموهوبةً، للمنافسة على جوائز المرحلة الأخيرة لأولمبياد إبداع 2024. وتعد هذه المرحلة قبل الأخيرة للأولمبياد الوطني؛ حيث سيتم إقامة معرض إبداع للعلوم والهندسة في مرحلته الخامسة بجامعة الملك سعود في تاريخ 31 / 1 / 2024م ولمدة 5 أيام، يفوز منهم 40 موهوبًا وموهوبة بجوائز إبداع الكبرى، وللتنافس للمشاركة في معرض آيسف 2024 الذي سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو 2024، ونيل شرف تمثيل المملكة عالميًا.