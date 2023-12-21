مناقشة المخطط الشامل لمنطقة جازان

البلاد – جيزان

افتتح الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ‏نائب أمير منطقة جازان رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الإستراتيجي لتطوير المنطقة أمس، ورش العمل الخاصة بمشروع “المخطط الشامل لمنطقة جازان” وذلك بمقر المكتب في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

وأكد سموه أهمية تنفيذ مشروع المخطط الإقليمي والمخططات المحلية للمنطقة بما يشمله من مخرجات تختص بتخطيط المدن والبنية التحتية وتوزيع الخدمات والنمو السكاني، وفقاً لأفضل الممارسات والمنهجيات العالمية، بما يضمن تحقيق الأثر ورفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والمقيم بمنطقة جازان.

واطلع نائب أمير المنطقة والحضور على أهم الموضوعات التي تناولتها ورش العمل المقدمة من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتخطيط والتطوير الحضري عن مشروع المخطط الشامل للمنطقة، ومخرجاته ومراحل تنفيذه بما يسهم في تخطيط وتطوير منطقة جازان تطويرها، من خلال العمل التعاوني المتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، وتأكيداً لاهتمام القيادة الرشيد بكل ما يخدم الوطن والمواطن بمختلف مناطق وطننا العزيز.