مجموعة” أباريل” وعلاماتها التجارية بالسعودية تحصد 6 جوائز في حفل Images RetailME 2023

الرياض- البلاد

حققت مجموعة أباريل، الشركة الرائدة عالمياً في مجالات الموضة وأسلوب الحياة، إنجازاً مرموقاً بحصولها على 6 جوائز مميزة خلال حفل Images RetailMe 2023 في المملكة العربية السعودية. وذلك في الحفل الذي أقيم في 18 ديسمبر الجاري، بفندق فيرمونت الرياض، حيث جمع الحفل المميز عمالقة عالم التجارة والموضة. واحتفلت الأمسية بالابتكار، والممارسات الأفضل، والامتياز في مختلف قطاعات التسوق.

وباستضافتها لهذه الأمسية، تعتبر Images RetailMe في المملكة العربية السعودية معيارًا أساسيًا للتميز في قطاع التجزئة والتسوق، من خلال تقديرها لجهود الذين يقدمون الأفضل على صعيد الابتكار والتميز. ولذلك كان لعلامات مجموعة” أباريل” بصمة واضحة من خلال الفوز بالجوائز التالية:

• أسيكس: أفضل افتتاح لعلامة تجارية لهذا العام.

• كولدستون كريمري: العلامة التجارية الأفضل لفئة البيع التفاعلي.

• سكتشرز: العلامة التجارية الأفضل لهذا العام.

• ستيف مادن: العلامة التجارية الأكثر تطورًا لهذا العام

• تيم هورتنز: أفضل حملة تسويقية لعلامة تجارية في مجال الأطعمة والمشروبات

• تومز: العلامة التجارية الأكثر مسؤولية لهذا العام.

وقد حصلت مجموعة” أباريل” على 5 جوائز في حفل Images RetailME الذي أُقيم في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة في شهر أكتوبر الماضي. وتثبت هذه الجوائز التي حصدتها مجموعة” أباريل” في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على التزامها الراسخ في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يشير هذا الاعتراف إلى التزام الشركة بالمبادرات المميزة والإستراتيجيات المبتكرة في قطاع التجزئة والتسوق. وقد شهد الحفل ترشح العديد من كبار شركات التجزئة في المملكة العربية السعودية، للتأكيد على جهود الشركات التي تتخطى المألوف من خلال مفاهيم مبتكرة وتقنيات حديثة.

وقد علق السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، على هذا الإنجاز الكبير، وعبر عن رؤيته القيادية قائلاً: ” هذه الجوائز ليست مجرد تكريم؛ بل هي مؤشر على رؤيتنا الإستراتيجية في تغيير عالم الموضة وأسلوب الحياة. وإن التزامنا الثابت نحو الابتكار والتميز؛ يشمل دول مجلس التعاون الخليجي وما بعد ذلك. ويدل هذا التكريم من هيئة مرموقة على دورنا المحوري في مستقبل عالم الموضة وأسلوب الحياة. وهذا ما يدفعنا لتبني أعلى المعايير وقيادة هذا القطاع من خلال المبادرات المبتكرة.”

وبهذا الإنجاز، فإن مجموعة أباريل ترسخ مكانتها الريادية في عالم الأزياء وأسلوب الحياة، وفي وضع معايير الابتكار والتميز.