الرياضة “عمر السومة” يعتزل دوليًا

البلاد- جدة أعلن مهاجم العربي القطري والأهلي السعودي السابق، السوري عمر السومة اعتزاله اللعب دوليًا، بعد استبعاده من قائمة المنتخب في بطولة كأس الأمم الأسيوية المقبلة. وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم عن قائمة منتخب سوريا الأولية المشاركة في كأس آسيا، التي شهدت غياب قائد المنتخب عمر السومة. وأشار الاتحاد السوري لكرة القدم إلى أن القائمة التي اختارها المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مكونة من 33 لاعباً، وسيتم اختصارها إلى 26 لاعباً للمشاركة في كأس آسيا 2023 المقرر انطلاقها في قطر في 12 يناير المقبل. وقال السومة في تصريحات لقنوات الكأس القطرية: إنه قرر- بشكل رسمي- الاعتزال الدولي بعد استبعاده من قائمة المنتخب السوري في بطولة كأس الأمم الأسيوية المقبلة. وأوضح قائد المنتخب السعودي أنه متعجب من القرار ولا يعرف أسبابه، وفي النهاية يحترم قرار المدرب ولا يوجد أي مشاكل بينه وبين كوبر، متمنيًا التوفيق لمنتخب بلاده في كأس آسيا. وأشار السومة إلى أنه حزين بسبب الاستبعاد، ويشعر بعدم التقدير، مؤكدًا أنه سيعتزل دوليًا وهذا قرار لا رجعة فيه.