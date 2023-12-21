الرياضة طرح تذاكر السوبر الإسباني بـ”الرياض”

البلاد- جدة كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تفاصيل إقامة كأس السوبر الإسباني في الرياض خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2024. وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه تم طرح التذاكر الخاصة بالسوبر الإسباني إلكترونيا أمام الجماهير. وأشار الاتحاد السعودي إلى أن مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر ستقام يوم 10 يناير على ملعب الأول بارك، فيما ستقام مواجهة برشلونة وأوساسونا على نفس الملعب يوم 11 من الشهر نفسه.