الرياضة

طرح تذاكر السوبر الإسباني بـ”الرياض”

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      21 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تفاصيل إقامة كأس السوبر الإسباني في الرياض خلال الفترة من 10 إلى 14 يناير 2024.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه تم طرح التذاكر الخاصة بالسوبر الإسباني إلكترونيا أمام الجماهير.

وأشار الاتحاد السعودي إلى أن مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر ستقام يوم 10 يناير على ملعب الأول بارك، فيما ستقام مواجهة برشلونة وأوساسونا على نفس الملعب يوم 11 من الشهر نفسه.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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