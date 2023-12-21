الرياضة جيسوس يستبعد الفرج من لقاء أبها

الرايض- البلاد

استبعد مدرب الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس قائد الفريق سلمان الفرج من قائمة مواجهة أبها المقرر إقامتها مساء اليوم ضِمن الجولة 18 منافسات دوري روشن. جيسوس لم يستدعِ الفرج إلى قائمة الفريق التى دخلت معسكراً مغلقاً استعدادًا للمباراة، وذلك ضِمن العقوبة التي فرضها المدرب على اللاعب في أعقاب الخلاف الذي حدث بينهما في الدقائق الأخيرة من مباراة الهلال والتعاون في كأس الملك. ويأتي قرار جيسوس باستبعاد الفرج من قائمة مواجهة أبها رغم اعتذاره ومشاركته في التدريبات وتعهده بعدم تكرار ما حدث.