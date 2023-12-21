جدة والقطيف إلى نهائي بطولة المملكة لكرة الطائرة للصم

حائل- البلاد
تأهل نادي جدة للصم، ومركز القطيف للصم إلى نهائي بطولة المملكة لكرة الطائرة للصم، التي ينظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم على صالة نادي الجبلين بمدينة حائل، وشارك فيها 13 ناديًا ومركزًا على مدى أربعة أيام؛ حيث تم توزيع الفرق على أربع مجموعات، وتأهلت الفرق أصحاب المراكز الأولى إلى الأدوار النهائية.
وجاء تأهل نادي جدة بعد فوزه اليوم الخميس في نصف النهائي على مركز الصم بحائل بنتيجة شوطين دون مقابل، فيما تأهل مركز الصم بالقطيف بعد فوزه في نصف النهائي على مركز صامطة للصم بنتيجة شوطين دون مقابل.
وتقام المباراة النهائية في تمام الساعة الثالثة من عصر غد الجمعة، ويسبقها عند الساعة الثانية مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين حائل وصامطة، وسيتم بعد المباراة النهائية تتويج وتكريم أصحاب المراكز الأولى، وأفضل اللاعبين في البطولة.
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