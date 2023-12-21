ترسيخ المسؤولية الاجتماعية في عسير

البلاد – أبها

رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، ورشة عمل ” التدريب على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية” التي نظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، في فندق قصر أبها.

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة هادي بن عايض الشهراني خلال الحفل، أن المنصة تسعى إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كافة قطاعات التنمية، وإسهام الشركات في تقديم أدوار داعمة لممكنات ذات أثر على التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، فيما تهدف المنصة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص من بناء شراكات مستدامة.

واستعرض مدير الإدارة العامة للمسؤولية الاجتماعية الدكتور مبارك البقمي، مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأهداف المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، وربطها بالإستراتيجية ومستهدفات رؤية السعودية 2030، ومحاور رحلة الوزارة في المسؤولية ‏الاجتماعية.