بعد قرار محكمة العدل.. إطلاق النسخة الأولى من دوري السوبر الأوروبي

أعلنت شركة أي 22 سبورتس عن إطلاق الهيكل التنظيمي للنسخة الأولى من مسابقة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، في بيان رسمي اليوم الخميس تزامنًا مع قرار محكمة العدل الأوروبية (ECJ) بمشروعية المسابقة وعودتها الوشيكة إلى النور من جديد.

وقضت محكمة العدل الأوروبية قبل ساعات، ببطلان الإجراءات التي اتخذها الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم بمنع تدشين دوري السوبر الأوروبي عام 2021.

وحاول مجموعة من رواد كرة القدم بقيادة رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورينتينو بيريز، في أبريل 2021 تأسيس دوري السوبر الأوروبي لأندية القارة العجوز، بعيدًا عن سطوة الاتحاد الأوروبي (UEFA)، مع وعود للأندية المشتركة بمكاسب مالية ضحمة تفوق المعدلات الحالية بأضعاف، غير أن الاتحادين الدولي والأوروبي وأدا المسابقة في مهدها ومنعاها.

بعد نحو 3 سنوات من فشل دوري السوبر الأوروبي، قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس بمشروعية المسابقة، وأوضحت أن الاتحادين الدولي والأوروبي تصرفا بما ينافي قوانين النزاهة والمنافسة عندما منعا تدشين دوري السوبر الأوروبي، وعليه فإن البطولة ستعود إلى النور قريبًا- حسب خبراء، بدعم من ناديي برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

بعد سويعات قليلة من قرار محكمة العدل الأوروبية، أعلنت شركة أي 22 المخول إليها تنظيم المسابقة، عن الهيكل الأساسي للنسخة الأولى من دوري السوبر الأوروبي بمشاركة 46 فريقًا، سيتم تقسيمهم على 3 مستويات، مع وجود نظام الصعود والهبوط إلى المستويات الثلاثة، وخدمة البث المباشر للمباريات على المنصات المختلفة.

المستوى الأول هو الأفضل بمشاركة 16 ناديًا تحت اسم “دوري النجوم” ثم المستوى الثاني ويضم 16 ناديًا باسم “الدوري الذهبي” وأخيرًا المستوى الثالث 32 ناديًا باسم “الدوري الأزرق”.