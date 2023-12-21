بطولة” ريتشارد ميل العلا” لبولو الصحراء تعود بنسختها الثالثة إلى ربوع العُلا

خالد بن مرضاح – العُلا
أعلنت لحظات العُلا عن استضافة بطولة” ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء”، أول بطولة بولو تُقام على رمال الصحراء في حلبة فريدة من نوعها، بنسختها الثالثة على ملعب قرية الفروسية في العلا من 17 حتى 20 يناير 2024، لتمنح ضيوف العلا من عشاق الرياضة والترفيه تجربة استثنائية لا تنسى.
وتقام هذه البطولة بالشراكة مع الاتحاد السعودي للبولو، تزامناً مع فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الشهير. وتتميز النسخة الثالثة من البطولة بكونها الأكبر والأفضل، حيث تركز على فنون الفروسية والمهارات الرياضية والسرعات العالية؛ فضلاً عن الأجواء التنافسية الاستثنائية. وتجمع البطولة مجموعة من أبرز اللاعبين والفرق العالمية، بمن فيهم أدولفو كامبياسو، أسطورة البولو الأرجنتيني، الذي ينضم إلى البطولة المنتظرة برفقة لاعبين من فريقه لا دولفينا، أحد أفضل فرق البولو على مستوى العالم. كما سيشارك نجل أدولفو، بوروتو كامبياسو، في البطولة المميزة، ليكمل مسيرة والده البطولية، وسينضم إليهم أيضاً بابلو ماك دونو، سفير ريتشارد ميل.
كما تشهد النسخة الثالثة تنافس ثمانية فرق في سلسلة من الجولات الحماسية على مدار أربعة أيام في قلب وديان العلا بتفاصيلها المذهلة. ويقود كل فريق أحد اللاعبين الدوليين مع مزيج من اللاعبين المحترفين من لاعبي البولو السعوديين والدوليين للفوز بكأس بولو الصحراء، ما يعد عشاق هذه اللعبة ببطولة مليئة بالإثارة والتشويق.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رامي المُعلم، نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا: ” شهدت البطولة منذ انطلاقها في عام 2020، إقبالاً كبيراً من الجماهير المحلية والعالمية لحضور أول بطولة بولو في الصحراء في العالم. ونتوقع أن تسجل البطولة المزيد من الأرقام القياسية هذا العام، ما يعد ضيوف العلا بتجربة رياضية عالمية المستوى. ونتطلع لانطلاق فعاليات المنافسة واكتشاف من سيكون الفائز في بطولة بولو الصحراء بنسختها الثالثة”.
وعلق بيتر هاريسون، الرئيس التنفيذي لشركة ريتشارد ميل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: “يبقى التزام ريتشارد ميل بدعم تطوير لعبة البولو في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية ضمن حضور العلامة التجارية في المنطقة. من المؤكد أن بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء لعام 2024 ستكون مذهلة، حيث ستتاح لنا الفرصة لمشاهدة بعض أفضل لاعبي البولو في العالم وهم يتنافسون على خلفية رائعة لمعالم العلا الخلابة. إنها لحظة مثيرة لمجتمع البولو ونتطلع إلى مشاهدة المباريات والاحتفال بالفائز بهذه النسخة من بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء”.
وتحولت بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء، منذ إطلاقها قبل عامين، إلى فعالية رئيسة ضمن جدول رياضة الفروسية العالمي، فضلاً عن كونها حدثاً بارزاً في جدول المملكة لرياضات الفروسية. واستضافت النسختين السابقتين من البطولة العديد من الفرسان الدوليين والمحليين مع مجموعة من أبرز اللاعبين والفرق العالمين، بمن فيهم فريق لا دولفينا الغني عن التعريف.
وتحتفي البطولة بمكانة العلا المرموقة؛ كوجهة عالمية لرياضة البولو. كما تعزز التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا في مجال الفروسية، ما يعكس عمق جذور الفروسية والثقافة والفنون في هوية المملكة وتراثها الأصيل.
وأضاف المعلم: “تعتبر البولو واحدةً من أقدم الرياضات في التاريخ، وتعرف أيضاً باسم رياضة الملوك. وحافظت البولو على شعبيتها طوال مئات السنين، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية. وتحتفي بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء بالعلاقة الوثيقة بين تراث المملكة الأصيل ورياضية الفروسية، وهو ما عزز من شعبية البطولة خلال وقت قياسي”.
وتستعد البطولة لاستقبال ضيوفها من عشاق البولو من جميع أنحاء العالم، مع مشاركة لاعبات محترفات لأول مرة في منافسات النسخة الثالثة من البطولة.
وتتكامل بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء مع أروع تجارب الضيافة وعروض الترفيه المباشر والفعاليات المذهلة، فضلاً عن أجواء البولو التنافسية، ما يعد ضيوف العلا بتجربة فريدة لا تنسى.