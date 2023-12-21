الرياضة انطلاق منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة السلة

البلاد- الرياض

تفتح غدًا الجمعة منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز لكرة السلة، بإقامة أربع مباريات؛ إذ يلتقي ضباء الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد (٨) نقاط بنظيره الفتح الذي يحتل المركز السابع برصيد (١١) نقطة عند الساعة ٤،٣٠ مساء على صالة وزارة الرياضة بتبوك. ويلتقي التعاون الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد (٨) نقاط بنظيره السلام الذي يحتل المركز العاشر برصيد (٩) نقاط، وذلك عند الساعة ٤،٣٠ مساء على صالة نادي التعاون. ويلتقي الصفا الذي يحتل المركز التاسع برصيد (١١) نقطة بنظيره أحُد الذي يحتل المركز السادس برصيد (١٢) نقطة عند الساعة ٦ مساء على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف ، وعلى نفس الصالة، وعند الساعة ٨ مساء يلتقي الخليج الذي يحتل المركز الثامن برصيد (١٢) نقطة بنظيره الوحدة الذي يحتل المركز الخامس برصيد (١٣) نقطة. وتقام بعد غد السبت مباراتان، إذ يجمع اللقاء الأول الأهلي الذي يحتل المركز الرابع برصيد (١٤) نقطة بنظيره النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد (١٦) نقطة عند الساعة ٥ مساء على صالة وزارة الرياضة في جدة، وعلى نفس الصالة عند الساعة ٧ مساء يلتقي الاتحاد الذي يحتل المركز الثالث برصيد (١٥) نقطة بنظيره الهلال الذي يحتل المركز الأول برصيد (١٦) نقطة.