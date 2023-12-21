الهلال يدك شباك أبها بسباعية تاريخية

محمود العوضي- جدة
عزز فريق الهلال صدارته لدوري روشن، بعد فوزه الكبير على ضيفه أبها بسبعة أهداف نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين.
سجل أهداف الهلال” سافيتش(هاتريك) في الدقائق 18، 79، 90+5، وميتروفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 25، وسالم الدوسري في الدقيقة 73 ، ومحمد كنو في الدقيقة 82، ونيفيز في الدقيقة 86، من عمر اللقاء.
بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة 14 نقطة في المركز السادس عشر.
هدددددف!⚽
تسديدة سافيتش تعلن الهدف الأول للهلال ⚽🔥
الهلال 1 × 0 أبها
#دوري_روشن_السعودي #الهلال_أبها | #SSC pic.twitter.com/8h43yLCuae
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 21, 2023
هدددددف!⚽
ميتروفيتش يسجل الهدف الثاني للهلال من علامة الجزاء ⚽🔥
الهلال 2 × 0 أبها
#دوري_روشن_السعودي #الهلال_أبها | #SSC pic.twitter.com/qduyQVxRsC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 21, 2023
هدددددف!⚽
سالم الدوسري يضع بصمته بالهدف الثالث⚽🔥
الهلال 3 × 0 أبها
#دوري_روشن_السعودي #الهلال_أبها | #SSC pic.twitter.com/XZrF5fUI78
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 21, 2023
هدددددف!⚽
ميتروفيتش يضيف رابع الأهداف للهلال ⚽🔥
الهلال 4 × 0 أبها
#دوري_روشن_السعودي #الهلال_أبها | #SSC pic.twitter.com/UuyHZhH5l7
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 21, 2023
هدددددف!⚽
كنو يؤكد تفوق الهلال بالهدف الخامس ⚽🔥
الهلال 5 × 0 أبها
#دوري_روشن_السعودي #الهلال_أبها | #SSC pic.twitter.com/LfxXUCiu7e
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 21, 2023
🚀 صاروخية نيفيز تعلن الهدف السادس للهلال ⚽🔥
الهلال 6 × 0 أبها
#دوري_روشن_السعودي #الهلال_أبها | #SSC pic.twitter.com/SvtYL6R43W
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 21, 2023