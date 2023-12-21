الرياضة

الهلال يدك شباك أبها بسباعية تاريخية

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      21 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

عزز فريق الهلال صدارته لدوري روشن، بعد فوزه الكبير على ضيفه أبها بسبعة أهداف نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، ضمن الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين.

سجل أهداف الهلال” سافيتش(هاتريك) في الدقائق 18، 79، 90+5، وميتروفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 25، وسالم الدوسري في الدقيقة 73 ، ومحمد كنو في الدقيقة 82، ونيفيز في الدقيقة 86، من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة  14 نقطة في المركز السادس عشر.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *