الرياضة “العذبة” تخطف الصدارة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرياض- البلاد انطلقت، أمس الأربعاء، منافسات ثامن أيام سباقات الهجن على ميدان الملك عبدالعزيز بالصياهد، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة التي تقام تحت شعار “عز لأهلها” في الصياهد.

وشارك في سباقات الأمس 684 مطية للأشواط الصباحية والمسائية لفئة (جذاع – بكار – قعدان) على مسافة 6 كيلومترات. وحققت المطية “العنود” لمالكها هزاع حمد العذبة صدارة الأشواط الصباحية بالتوقيت الزمني 9.59 .9:38 دقيقة خلال الشوط الثالث، وجاءت بقية النتائج كالتالي: سعد المري، حمد محمد المري، فهد سالم العطوي، راشد المري، عائض القحطاني، حشر الهاجري، عائض اليامي، عايض رفعان القحطاني، سعيد العامري. وبلغ عدد المطايا المتنافسة خلال أشواط الفترة الصباحية نحو 429 مطية، فيما تنافست 255 مطية على أشواط الفترة المسائية. وتضم مسابقات الهجن 239 شوطًا جرى جدولتها على مدار 19 يومًا على فترتين من السباق صباحية ومسائية. ويسعى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل إلى تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة، بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث الوطني، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.