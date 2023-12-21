الرياضة

الخليج يتغلب على الفيحاء بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      21 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

واصل فريق الخليج سلسلة انتصاراته، ونجح في تحقيق فوز كبير على نظيره الفيحاء، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في جرت بينهما  مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 18، من دوري روشن للمحترفين.

أحرز أهداف الخليج كل من”  وو يونج جانج، في الدقيقة 21، وخالد ناري في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، وأحرز سامي الخيبري لاعب الفيحاء الهدف الثالث للخليج بالخطأ في مرماه.

بهذه النتيجة يرفع الخليج رصيده إلى 22 نقطة يحتل بها المركز العاشر؛ حيث خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 4، وخسر في 8 مباريات.

بينما يستمر الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، من لعب نفس عدد المباريات، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر في 7 مباريات.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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