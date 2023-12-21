الخليج يتغلب على الفيحاء بثلاثية

محمود العوضي- جدة
واصل فريق الخليج سلسلة انتصاراته، ونجح في تحقيق فوز كبير على نظيره الفيحاء، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في جرت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة 18، من دوري روشن للمحترفين.
أحرز أهداف الخليج كل من” وو يونج جانج، في الدقيقة 21، وخالد ناري في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، وأحرز سامي الخيبري لاعب الفيحاء الهدف الثالث للخليج بالخطأ في مرماه.
بهذه النتيجة يرفع الخليج رصيده إلى 22 نقطة يحتل بها المركز العاشر؛ حيث خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 4، وخسر في 8 مباريات.
بينما يستمر الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، من لعب نفس عدد المباريات، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر في 7 مباريات.
هدددددف!⚽
وو يونغ جانغ يسجل الهدف الأول لـ #الخليج⚽🔥
الخليج 1 × 0 الفيحاء#دوري_روشن_السعودي #الخليج_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/cb1JrmoS1O
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 21, 2023
هدددددف!⚽
بنيران صديقة..❌ سامي الخيبري يعزز تقدم #الخليج بالثالث ⚽🔥
الخليج 3 × 0 الفيحاء#دوري_روشن_السعودي #الخليج_الفيحاء | # pic.twitter.com/00NtZqv9kC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 21, 2023