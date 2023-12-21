التقى الأهالي ودشن مشروعات.. أمير الشمالية يتفقد مركز السليمانية والقرى

البلاد – عرعر

التقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أمس، أهالي مركز السليمانية وقرية أم خنصر وهجرة الديدب، في إطار جولته التفقدية على مراكز وقرى وهجر مدينة عرعر، ودشن عددًا من المشروعات البلدية والتنموية.

وعبر سموه خلال الجولة التفقدية عن سروره بالالتقاء بأهالي المراكز والقرى والهجر والاستماع لطلبات المواطنين والوقوف ميدانياً على احتياجاتهم الخدمية والتنموية، منوهاً بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله – من رعاية واهتمام ومتابعة لجميع المراكز والقرى والهجر وفي مختلف المناطق.

وأكد خلال تدشينه المشروعات التنموية في بلدية أم خنصر على ضرورة مضاعفة الجهود من الجميع والتكامل مع مختلف الجهات ذات الصلة، وخدمة المواطن وتقديم الخدمات البلدية بالشكل الأمثل، والاهتمام بكل ما من شأنه راحة المواطنين، والارتقاء بمستوى جودة الحياة.