أوائل المسابقة العالمية للحساب الذهني.. أمير تبوك يكرم مبدعي مدارس الملك عبدالعزيز

تبوك – واس

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقه تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية، بمكتبه بالإمارة أمس، طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك، الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة العالمية للحساب الذهني، التي أقيمت مؤخراً بدولة ماليزيا، بحضور المشرف العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري.

وهنأ سموه الجميع بما حققوه، من مراكز مميزة ، داعياً الله- العلي القدير- لهم مزيداً من التوفيق والسداد لما فيه خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم، وقال سموه في حديثه للطلاب والطالبات: أنا سعيد أن ألتقيكم وأفخر وأفاخر بكم، وسرني أكثر ما شاهدته اليوم على محياكم من نظرة تفاؤلية واستشراف للمستقبل بكل فخر واعتزاز، مضيفًا سموه، أن بلادكم- ولله الحمد- بلاد الخير وبلد تحقيق الأحلام، وتملك كل المقومات التي تساعدكم على تحقيق الإنجازات، وتهيئ لكم الفرص للنجاح والإبداع .

وأكد الأمير فهد بن سلطان أهمية الاستمرار على هذه الوتيرة المتميزة من الجهد والعمل، مثنيًا على جهود أسرهم في متابعة أبنائهم لتحقيق هذا التميز، مشيرًا سموه إلى دعم القيادة الحكيمة -أيدها الله – للموهوبين من أبناء وبنات الوطن، وتحفيزهم على التميز والإبداع في جميع المجالات والارتقاء بقدراتهم، منوهًا بدور مدارس الملك عبدالعزيز بتبوك والمستوى العلمي المتميز الذي وصلت له المدارس، وكذلك مخرجاتها العلمية. من جهته، أعرب المشرفُ العام على مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية، عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه وتشجيعه المتواصل والمستمر لأبنائه الطلاب والطالبات.