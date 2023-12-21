أمير القصيم ينوه بتطور القطاع الزراعي

البلاد – بريدة

نوه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بما يحظى به القطاع الزراعي بالمنطقة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – مؤكداً على أهمية هذا القطاع؛ لما يمثله من دور رئيس في الأمن الغذائي؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وأشاد سموه بما يقوم به المزارعون بالمنطقة بمختلف المسارات الزراعية وأثرهم المميز، وما يقومون به من مبادرات في تطوير القطاع الزراعي، والاستفادة من الممكنات الزراعية، والميز النسبية المتوفرة في القطاع الزراعي بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، حيث تسلم سموه كتاب “المميزون من المزارعين ومربي الماشية والنحالين والصيادين بالمنطقة” واستمع لشرح موجز من المهندس الصوينع عن أهم ما تضمنه كتاب” المميزون من المزارعين ومربي الماشية والنحالين والصيادين بالمنطقة” من خلال رصد المزارعين المتميزين المساهمين في نهضة وتطور القطاع الزراعي بالمنطقة.