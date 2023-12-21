الرياضة

أمير الشرقية يستقبل لاعب المنتخب السعودي للجوجيستو

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      21 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- البلاد
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الخميس لاعب المنتخب السعودي للجوجيستو اللاعب محمد جويعد آل مخلص الحائز على الميدالية الذهبية لبطولة العالم (IBJJF) وبطولة أبوظبي العالمية للجوجيستو.

وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية اللاعب محمد آل مخلص بمناسبة حصوله على الميداليات الذهبية، مؤكداً اعتزازه بالإنجازات التي يحققها أبناء المنطقة في المحافل الدولية، متمنياً له التوفيق والنجاح.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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