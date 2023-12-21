الرياضة أمير الشرقية يستقبل لاعب المنتخب السعودي للجوجيستو

الدمام- البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الخميس لاعب المنتخب السعودي للجوجيستو اللاعب محمد جويعد آل مخلص الحائز على الميدالية الذهبية لبطولة العالم (IBJJF) وبطولة أبوظبي العالمية للجوجيستو. وهنأ سمو أمير المنطقة الشرقية اللاعب محمد آل مخلص بمناسبة حصوله على الميداليات الذهبية، مؤكداً اعتزازه بالإنجازات التي يحققها أبناء المنطقة في المحافل الدولية، متمنياً له التوفيق والنجاح.