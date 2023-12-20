المحليات

36% سرعة انتشار متحور كورونا JN.1 في السعودية

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      20 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

كشفت هيئة الصحة العامة “وقاية” بأنها رصدت ⁧‫سرعة انتشار المتحور JN.1 محلياً، حيث بلغت نسبته 36٪ ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة.

وأكدت “وقاية” بأنه لا يوجد ما يثير القلق.

كما أوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنّ متحوّر”JN.1″ الفرعي، لفيروس كورونا، يُسبب حوالي 20% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في البلاد.

وينحدر “JN.1” من “BA.2.86″، أو “Pirola”، وهو متحورر فرعي لفت انتباه العالم خلال الصيف، بسبب العدد الكبير من التغييرات التي طرأت على بروتيناته الشوكية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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