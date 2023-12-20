25 % من الحافلات الكهربائية في تبوك

البلاد – تبوك

أطلقت الهيئة العامة للنقل، بمدينة تبوك أول مشروع نقل عام في المملكة للحافلات بمسار يعمل بالطاقة النظيفة متضمناً 25 % من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة ضمن ميزانية العام المالي الحالي 2023م, والذي دشنه سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأوضح المشرف العام على قطاع نقل الركاب بالهيئة العامة للنقل الدكتور ريان الحازمي في بأن مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك، يهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة، لافتاً النظر إلى أن المشروع يتضمن 25 % من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة وبمسارات تعمل بالطاقة النظيفة وهي الأولى على مستوى المملكة، مضيفاً أن المشروع يتكون من (4) مسارات، و(30) حافلة تتضمن (106) نقاط توقف, مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في هذا المشروع, بما يخدم المستفيدين من سكان مدينة تبوك وزائريها، على مدار 18 ساعة يومياً.

وبين الدكتور ريان أن المسار الأول بطول ( 34,5) كم , يشتمل على 30 محطة توقف ويمر على جامعة تبوك والبريد السعودي والخطوط السعودية, والمسار الثاني يشتمل على 27 محطة توقف بطول (43,8) كم ويخدم المدينة العسكرية, والمطار, ومستشفى الملك خالد العسكري وجادة الأمير فهد بن سلطان والجوازات ومستشفى الملك فهد, في حين أن المسار الثالث يخدم إمارة منطقة تبوك ومصلى العيد والشؤون الصحية وإدارة التعليم ومستشفى الملك خالد والحديقة المركزية بطول(21,7) كم ويشتمل على 27 محطة توقف, أما المسار الرابع بطول (28,1) كم ويشتمل على 22 محطة توقف، فيخدم جامع الوالدين وبارك مول ومنتزه حي المروج وجامعة تبوك البوابة الشرقية. وأكد بأن هذا المشروع يسهم في رفع مستوى السلامة ورفع مستوى جودة الحياة، وتسهيل حركة التنقل، وتقليل الازدحام المروري في طرق تبوك، إضافة إلى تنمية الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة، والحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، تحقيقاً للمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.