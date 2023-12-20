منصة موحدة لتسهيل الإجراءات.. إطلاق “تأشيرة السعودية”

البلاد – الرياض

دشنت المملكة منصة موحدة للتأشيرات تحمل اسم “تأشيرة السعودية”، بهدف تسهيل إجراءات التقديم على التأشيرات، في إطار سعيها إلى استقطاب مزيد من السيّاح خلال السنوات المقبلة.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبد الهادي المنصوري في كلمة له أمام ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في الرياض، إن هذه المنصة مربوطة بأكثر من 30 هيئة ووزارة وقطاع خاص، لتسهيل إجراءات الحصول على مختلف أنواع التأشيرات، من بينها تأشيرة الحج، أو الزيارة بغرض العمرة، أو السياحة أو العمل، فضلاً عن تمكين أكثر من 50 جهة حكومية وقطاع خاص من خلال التأشيرة الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لزيادة عدد السيّاح خصوصاً بعد إطلاقها العديد من الوجهات السياحية الجديدة، ورفع مستهدفها السياحي إلى 150 مليون زيارة سنوياً بحلول 2030.

ويتزامن إطلاق المنصة السعودية الجديدة، مع إطلاق العمل الخليجي بالتأشيرة السياحية الموحدة، بعد اعتماد القرار من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في قمة الدوحة الشهر الماضي، وتفويضه وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التأشيرة.

وسبق أن صرح محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان بقوله: نعمل في ظل رؤية المملكة 2030 ، على مواصلة رحلة التحول الرقمي، بتمكين كافة الجهات الحكومية من رفع كفاءة الخدمات الرقمية التي تسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتطوير جودة الحياة وزيادة التنافسية.