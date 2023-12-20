في دوري” يلو”.. العربي يتخطى العروبة.. وتعادل البكيرية والعدالة

حائل- خالد الحامد
تلقى فريق العروبة الخسارة الرابعة على التوالي، وجاءت هذه المرة أمام مضيفه العربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي احتضنها استاد التعليم بعنيزة، ضمن مباريات الجولة 14 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل للعربي مرتضى البريه، وفيوكس أبلاي، ووسام وهيب، فيما سجل هدف العروبة تياغو بيزيرا من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة، أصبح رصيد العربي 20 نقطة بالمركز العاشر، والعروبة 27 نقطة متراجعًا للمركز الثالث.
وفي البكيرية، قلب العدالة تأخره بهدفين إلى التعادل2/2 أمام مضيفه البكيرية. سجل البكيرية أولًا عن طريق سيرج تابيكو، وهشام فايق، وأدرك العدالة التعادل بعد ثنائية كريستوفر غونزالي من ركلة جزاء، وعبدالله اليوسف.
وشهدت المباراة طرد لاعب العدالة فيليب مايا.
بهذه النتيجة بات رصيد البكيرية 18 نقطة بالمركز الثاني عشر، فيما صعد العدالة إلى وصافة الترتيب برصيد 27 نقطة.
وحسم التعادل الإيجابي1/1 مواجهة الصفا والنجمة. سجل للصفا فيكتور مويلو، وسجل للنجمة عثمان باتو من ركلة جزاء؛ ليرفع الصفا رصيده إلى 11 نقطة، والنجمة إلى 19 نقطة.
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..⤵️#البكيرية_العدالة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/QQAVB1iRqx
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 20, 2023
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..🔽#العربي_العروبة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/FDXAkq6e7O
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 20, 2023
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..🔽#الصفا_النجمة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/MAEmZM36kJ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 20, 2023