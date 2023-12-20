حلواني لـ”البلاد”: “JN.1” لا يدعوا للقلق

البلاد – ياسر خليل

قال الأكاديمي واستشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد بن عبدالرحمن حلواني، إن المتحور الجديد لكورونا «JN.1» لا يدعو للقلق طالما الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل جميع وزارت الصحة في دول العالم كفيلة بعدم توسع دائرة انتشاره، في وقت شدد فيه على ضرورة دور المجتمعات في اتخاذ السبل الوقائية التي تتمثل في التطعيمات وارتداء الكمامة في أماكن التجمعات والحرص على غسل وتطهير اليدين بشكل دائم والحد من ملامسة الأسطح الخارجية في الأماكن العامة قدر المستطاع.

وأوضح حلواني في حديث لـ” البلاد”، أنه “من الطبيعي من الناحية العلمية والطبية أن تتحور الفيروسات ، وهذا ما لمسناه في فيروس كورونا الرئيسي أو أوميكرون الذي نتج عنه عدة تحورات جديدة شكلت جميعها خصائص ومميزات لها منها سرعة الانتشار”، مشيراً إلى أن جميع المتحورات التي رصدتها منظمة الصحة العالمية كانت متحوّرات مثيرة للاهتمام، وأضاف أن بعض المتحورات تكون لديها قدرة عالية جداً في الانتشار قد تصل الى مقدرة الشخص المصاب الى إصابة حدود 13 شخصا ممن هم حوله.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية صنفت المتحور الجديد JN.1 بأنه متحوّرٌ منفصل مثير للاهتمام ناتج عن السلالة الأم BA.2.86 ، إذ كان هذا المتحور قد صنف سابقًا على أنه متحورٌ مثيرٌ للاهتمام بوصفه جزءًا من السلالات الفرعية BA.2.86.

ونصحت باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من العدوى باستخدام جميع الأدوات المتاحة، وتشمل ارتداء الأقنعة في المناطق المزدحمة أو المغلقة أو سيئة التهوية، وممارسة آداب التنفس وتغطية الوجه في أثناء السعال والعطس، وغسيل الأيدي بانتظام وتلقي لقاح الإنفلونزا للأشخاص الأكثر عرضة للإصابات الشديدة، والبقاء في المنزل في حالة المرض، وإجراء فحص التشخيص في حالة ظهور أعراض المرض أو مخالطة شخص مصاب بالإنفلونزا أو كوفيد 19.