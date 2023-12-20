تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق بنجلاديشي قتل 3 أشخاص طعنًا بسكين ومقص

جدة : البلاد

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء) بمنطقة مكة المكرمة حُكم القتل تعزيراً بـ/ أبو الكلام أشرف علي – بنجلاديشي الجنسية – إثر إقدامه على قتل كل من / محمد أبو القاسم رستم علي – بنجلاديشي الجنسية – و / خديجة منير و / كارتيني – إندونيسيتي الجنسية – وذلك بطعنهم بسكين ومقص مما أدى إلى وفاتهم، والشروع في قتل شخص آخر، وسلب نقودهم ومصاغهم بدافع الانتقام.

وبحسب بيان الداخلية فقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولشناعة فعله من قتل عدد من الأنفس المعصومة وسلب أموالهم، ولمحاولته إخفاء جريمته مما يدل على تأصل الإجرام في نفسه، فقد تم الحُكم بقتله تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.