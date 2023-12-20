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تعاون سعودي مصري في الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      20 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 وقعت وكالة الفضاء السعودية مذكرة تفاهم مع وكالة الفضاء المصرية، للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، في مقر وكالة الفضاء السعودية بالرياض.

 وتهدف مذكرة التفاهم لتوفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية وبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالاستخدامات السلمية للفضاء، وتسهيل تبادل المعلومات والتقنيات، إضافة إلى تنمية تعاونهما في مجالي البحث والتطوير في المجالات ذات الصلة، بما يعزز مكتسباتهما، وينمي تعاونهما في مجالات الفضاء وتقنياته.

 وقع المذكرة عن وكالة الفضاء السعودية معالي الرئيس التنفيذي الدكتور محمد بن سعود التميمي، وعن الوكالة المصرية الرئيس التنفيذي الدكتور شريف صدقي.

 وتسعى وكالة الفضاء السعودية، عبر هذه المذكرة، إلى تعزيز الشراكات الدولية لتوطين التقنيات والصناعات، واستدامة المنظومات الفضائية النوعية في المملكة، بما يحقق مستهدفات الوكالة لتطوير قطاع الفضاء وتقنياته.

 يذكر أن المذكرة تأتي استكمالًا للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، الأمر الذي سيسهم في تعزيز دور قطاع الفضاء الاقتصادي والتقني، وتبوء الدولتين مكانة متقدمة في مجال الفضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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