السعودية تعزز نمو الاقتصاد الرقمي

الرياض-واس

عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، اجتماعاً بوكيل الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة لي جوهوا، وذلك على هامش ملتقى الحكومة الرقمية 2023.

وناقش تعزيز الشراكة الاستراتيجية لنمو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وبحث أفضل الممارسات في مجال الحكومة الرقمية والتي تتواءم مع التحديات العصرية لبناء مستقبل رقمي مستدام.

كما اجتمع مع الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي وتشجيع الاستثمارات التقنية وتطوير الحكومة الرقمية في ظل الخطوات التي تقوم بها المملكة لدعم التحول الرقمي.

وتأتي الاجتماعات على هامش انعقاد ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية بتنظّيم هيئة الحكومة الرقمية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ونخبة من الخبراء والمختصين، وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.